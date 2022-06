Résultat des législatives à Montady - Election 2022 (34310) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Montady

Le résultat des élections législatives 2022 à Montady est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Hérault

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative 2022 à Montady. Les 3226 habitants de Montady votant dans la 5ème circonscription de l'Hérault ont opté pour la représentante Rassemblement National au soir du 1er round des législatives 2022. Le taux d'abstention parmi les citoyens enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de l'Hérault s'élève à 55%. Stéphanie Galzy a effectivement enregistré 41% des voix. Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 20% des voix. Enfin, Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 17% des voix. Le résultat final de la législative à l'échelle de cette circonscription législative résultera du comportement de vote des électeurs des 140 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montady Stéphanie Galzy Rassemblement National 28,13% 41,02% Pierre Polard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,32% 19,71% Philippe Huppé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,07% 17,18% Aurélien Manenc Parti radical de gauche 15,72% 7,78% Richard Vinuesa Reconquête ! 4,26% 3,23% Lewis Marchand Les Républicains 2,78% 4,42% William Rouanet Ecologistes 2,46% 1,96% Charles Salvaing Divers droite 2,44% 2,38% Régine Marquet Droite souverainiste 1,46% 1,47% Marie Bedu Ecologistes 0,83% 0,42% Céline Viala Ecologistes 0,43% 0,42% Véronique Chesnard Divers extrême gauche 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montady Taux de participation 50,64% 45,07% Taux d'abstention 49,36% 54,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,55% Nombre de votants 50 113 1 454

Législatives 2022 à Montady : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Montady (34310) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 41% des suffrages au premier tour à Montady, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 18% et 15% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Montady avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 65% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 35% des suffrages. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?