Résultat des législatives à Montagnac - Election 2022 (34530)

12/06/22 21:11

Le résultat des élections législatives 2022 à Montagnac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Hérault

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Montagnac. Les 3123 habitants de Montagnac votant dans la 5ème circonscription de l'Hérault se sont tournés vers la candidature Rassemblement National au soir du 1er round des législatives 2022. L'abstention représente 55% des citoyens habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Hérault (soit 1 408 votants). Stéphanie Galzy a rassemblé 28% des suffrages. Elle arrive devant Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 25% et 21% des voix. L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera de la conduite des électeurs des 140 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montagnac Stéphanie Galzy Rassemblement National 28,13% 28,05% Pierre Polard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,32% 24,76% Philippe Huppé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,07% 20,89% Aurélien Manenc Parti radical de gauche 15,72% 9,64% Richard Vinuesa Reconquête ! 4,26% 4,46% Lewis Marchand Les Républicains 2,78% 2,63% William Rouanet Ecologistes 2,46% 2,70% Charles Salvaing Divers droite 2,44% 3,65% Régine Marquet Droite souverainiste 1,46% 2,12% Marie Bedu Ecologistes 0,83% 0,73% Céline Viala Ecologistes 0,43% 0,37% Véronique Chesnard Divers extrême gauche 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montagnac Taux de participation 50,64% 45,08% Taux d'abstention 49,36% 54,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 2,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,71% Nombre de votants 50 113 1 408

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montagnac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:28 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Montagnac ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était jouée à Montagnac. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,0% et 2,28% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 31,27% à Montagnac pour ce premier tour. 16:30 - À Montagnac, des sondages aussi justes ? Le chef de l'Etat avait obtenu 18,3% des voix à Montagnac, lors de la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national enregistrait 29,59% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 25,99% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement bouleverser ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Montagnac ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Montagnac ? L'inflation pourrait potentiellement favoriser le camp de l'abstention à Montagnac. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 112 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,48% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,75% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Montagnac lors du premier tour des législatives 2022 ? Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 48,07% des électeurs de Montagnac avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 40,84% pour le dernier round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Montagnac Ces législatives sont donc lancées ! À Montagnac, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 3112 inscrits de Montagnac ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Montagnac : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30% des votes au premier tour à Montagnac, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et l'ex-banquier de chez Rothschild avaient obtenu 26% et 18% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Montagnac avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 55% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 45% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Montagnac (Hérault) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Vers quel candidat se tourneront-ils ?