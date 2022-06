Résultat de la législative à Montagnat : 2e tour en direct

La coalition de gauche pouvait espérer glaner 22,09% à Montagnat avant le premier tour des élections législatives. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Montagnat, les voix qui se sont finalement accumulées sur la nuance des Insoumis et leurs alliés le 12 juin pour la législative étaient pourtant de 18,1% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée lors du premier tour

Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour, les habitants de Montagnat ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 22,66% des suffrages. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui captent respectivement 18,1% et 17,22% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.