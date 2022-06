Résultat de la législative à Montataire : en direct

12/06/22 17:13

Avec 47,54% des suffrages exprimés, au premier round à Montataire, Jean-Luc Mélenchon avait glané la meilleure place à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Marine Le Pen arrivait deuxième à 21,66%, au-dessus de Emmanuel Macron à 14,53% et Fabien Roussel à 6,15%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Or la majorité a baissé très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

