19:06 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Montélier ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,55% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Montélier le 10 avril dernier. Les conversions des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,79% et 2% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 22,34% à Montélier pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Montélier ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Montélier. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Montélier avec 32,21% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 20,22%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,55% et Éric Zemmour à 8,27%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Montélier À Montélier, l'un des facteurs déterminants de ces législatives sera le taux de participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 315 personnes en âge de voter dans la ville, 18,72% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 17,25% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les craintes dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, seraient de nature à favoriser le camp de l'abstention à Montélier.

11:30 - À Montélier, le score de l'abstention lors des élections législatives sera un élément clé Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'observation des résultats des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 50,19% des personnes habilitées à voter à Montélier avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 42,46% au deuxième round.