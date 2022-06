Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,79% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Monterblanc le dimanche 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,77% et 1,3% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 24,86% à Monterblanc pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Monterblanc ?

Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection présidentielle à Monterblanc avec 32,07% des votes, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 24,52%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,79% et Yannick Jadot à 5,77%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières semaines boulverseront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.