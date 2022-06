Résultat de la législative à Montescot : 2e tour en direct

19/06/22 15:41

Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours s'opposent dans la seule circonscription de Montescot ce dimanche 19 juin 2022, pour le 2e round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants réduit. Et les 1283 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre le bureau de vote et sélectionner un seul élu lors de le second tour.

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Montescot est dorénavant publié. Les 1287 électeurs de Montescot votant dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales ont pris parti pour la candidate Rassemblement National lors du 1er tour des législatives. Michèle Martinez a amassé 34% des voix au niveau de la ville. Elle devance Sébastien Cazenove (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Pous (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 26% et 19% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales atteint 54%, ce qui représente 690 non-votants. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 63 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Montescot.

Les habitants de Montescot (Pyrénées-Orientales) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 35,71% des voix au premier tour à Montescot. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,80% et 18,78% des votes. Le choix des habitants de Montescot était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (58,34% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 41,66% des suffrages. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?