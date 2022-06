Résultat de la législative à Montferrier-sur-Lez : 2e tour en direct

En direct

18:14 - Des législatives prometteuses à Montferrier-sur-Lez pour la Nupes Les inscrits de Montferrier-sur-Lez avaient offert 20,46% de leurs votes à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés il y a une semaine, pour la 1re étape de la législative. Mais ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,21%, 6,82%, 2,77% et 1,46% le 10 avril. Ce qui aboutissait à un potentiel de 29,26% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Montferrier-sur-Lez ? Lors du premier round de l'élection législative, dimanche 12 juin, les habitants de Montferrier-sur-Lez ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 35,41% des bulletins de vote. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 20,46% des votes. A la 3e place, la candidature Divers gauche reçoit 12,68% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors du 2e tour des législatives à Montferrier-sur-Lez ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 79,37% des personnes en âge de voter dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 81,1% au premier tour, c'est-à-dire 2793 personnes. Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 56,71% des personnes habilitées à voter à Montferrier-sur-Lez avaient pris part au scrutin.