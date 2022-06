Résultat de la législative à Montmeyran : en direct

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montmeyran sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Que vont décider les électeurs de gauche à Montmeyran ? Dans les 2 bureaux de vote de Montmeyran, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 18,8% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,1% et 2,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 27,37% à Montmeyran pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Montmeyran ? Lors de la présidentielle, à Montmeyran, Emmanuel Macron obtenait meilleure place de l'élection présidentielle avec 31,28% des voix, devant Marine Le Pen à 21,5%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 18,8% et Éric Zemmour avec 6,16%. Les indications nationales des dernières heures viendront probablement infléchir ce décor à Montmeyran. Il faut se rappeler que la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%. 14:30 - À Montmeyran, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Montmeyran, le taux de participation constituera indéniablement l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,87% au niveau de la commune. L'abstention était de 15,54% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait de nature à relativiser l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Montmeyran (26120). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Montmeyran lors des élections législatives 2022 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 54,25% au premier tour au sein de Montmeyran, contre une participation de 45,18% pour le dernier round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Montmeyran Le scrutin est lancé depuis ce matin à Montmeyran et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montmeyran comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Célia de Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Paul Berard Les Républicains Alain Maurice Divers gauche Elise Blanchard Divers gauche Sylvie Martin Droite souverainiste Virginie Raynal Reconquête ! Charly Champmartin Divers extrême gauche Philippe Dos Reis Rassemblement National Marie Pochon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Montmeyran : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Montmeyran (26) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 31% des votes au premier tour à Montmeyran, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 22% et 19% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Montmeyran avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 63% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 37% des voix. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?