Résultat de la législative à Montmorency : en direct

12/06/22 17:17

Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 21 897 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, durant les législatives, sur les 13 513 personnes en âge de voter à Montmorency, 56,86% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,15% au second tour.

À Montmorency, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations engendrées par la guerre en Ukraine, sont par exemple en mesure de pousser les citoyens de Montmorency (95160) à rester chez eux. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 27,4% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 21,85% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Les tendances nationales des dernières heures se répercuteront sans doute sur les législatives à Montmorency. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la présidentielle en avril à Montmorency avec 33,68% des suffrages, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 23,66%, devançant Marine Le Pen à 12,26% et Éric Zemmour à 11,36%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Montmorency ( Val-d'Oise ) seront incités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ? Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ?