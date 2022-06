Résultat de la législative à Morteau : en direct

En direct

17:16 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Morteau ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Morteau dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Morteau avec 33,2% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 18,89%, devançant Marine Le Pen à 17,54% et Valérie Pécresse à 8,06%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Morteau ? À Morteau, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 30,48% au niveau de l'agglomération. L'abstention était de 28,19% au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ?

11:30 - À Morteau quel était le pourcentage de la participation à Morteau en 2017 ? Au cours des dernières consultations démocratiques, les 7 217 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 51,06% des personnes en capacité de voter à Morteau avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,19% pour le second round. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.