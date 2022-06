Résultat de la législative à Mundolsheim : en direct

En direct

19:21 - Sur qui vont se transférer les supporters de gauche à Mundolsheim ? Les habitants de Mundolsheim avaient donné 15,75% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,26% et 1,63% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 22,64% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Mundolsheim ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines rejailliront certainement sur les législatives à Mundolsheim ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%. Au dernier scrutin présidentiel, à Mundolsheim, Emmanuel Macron atteignait la meilleure place avec 36,07% des voix, devant Marine Le Pen à 20,97%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,75% et Éric Zemmour à 8,3%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Mundolsheim ? L'un des critères importants de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le taux de participation à Mundolsheim. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole sont capables de faire le jeu de l'abstention à Mundolsheim. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 23,9% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 23,27% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Mundolsheim en 2017 ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? En 2017, lors des législatives, sur les 3 912 inscrits sur les listes électorales à Mundolsheim, 54,29% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,85% pour le tour deux. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.