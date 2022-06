Résultat des législatives à Murviel-lès-Béziers - Election 2022 (34490) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Murviel-lès-Béziers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative 2022 à Murviel-lès-Béziers est tombé. Le niveau de la participation représente 45% des citoyens habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 1 049 votants. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Hérault dépendra du comportement de vote des électeurs des 140 autres communes qui lui sont rattachées. Stéphanie Galzy a ainsi obtenu 36% des voix au sein de la ville. Elle ressort devant Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 21% et 17% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Murviel-lès-Béziers Stéphanie Galzy Rassemblement National 28,13% 35,88% Pierre Polard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,32% 20,69% Philippe Huppé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,07% 16,57% Aurélien Manenc Parti radical de gauche 15,72% 14,22% Richard Vinuesa Reconquête ! 4,26% 3,73% Lewis Marchand Les Républicains 2,78% 2,16% William Rouanet Ecologistes 2,46% 2,16% Charles Salvaing Divers droite 2,44% 1,47% Régine Marquet Droite souverainiste 1,46% 1,18% Marie Bedu Ecologistes 0,83% 1,08% Céline Viala Ecologistes 0,43% 0,39% Véronique Chesnard Divers extrême gauche 0,09% 0,49% Participation au scrutin Circonscription Murviel-lès-Béziers Taux de participation 50,64% 44,96% Taux d'abstention 49,36% 55,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 2,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,76% Nombre de votants 50 113 1 049

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Murviel-lès-Béziers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Murviel-lès-Béziers ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,85% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Murviel-lès-Béziers le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,33% et 1,93% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 21,11% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - À Murviel-lès-Béziers, des sondages tout aussi justes ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute un écho à Murviel-lès-Béziers. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Or à Murviel-lès-Béziers, Marine Le Pen se hissait à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 39,02% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 17,58%. Suivaient, avec 16,85%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,11%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2022 à Murviel-lès-Béziers L'un des facteurs décisifs de ces législatives sera à n'en pas douter le niveau de participation à Murviel-lès-Béziers. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,32% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 77,89% au premier tour, c'est-à-dire 1 807 personnes. L'inflation et ses répercussions sur le moral des ménages pourraient en effet détourner les citoyens de Murviel-lès-Béziers des urnes. 11:30 - À Murviel-lès-Béziers quel était le taux de l'abstention à Murviel-lès-Béziers en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. En 2017, durant les élections législatives, 2 289 inscrits sur les listes électorales de Murviel-lès-Béziers avaient participé au vote au premier tour (soit 47,09%), à comparer avec un taux de participation de 42,73% au round numéro deux. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Murviel-lès-Béziers ? L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Murviel-lès-Béziers et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Murviel-lès-Béziers : les enjeux

Comme partout en France, les 3 155 citoyens de Murviel-lès-Béziers (34) seront amenés à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 39.02% des votes au premier tour à Murviel-lès-Béziers. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17.58% et 16.85% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Murviel-lès-Béziers gratifiée de 61.30% des voix, abandonnant ainsi 38.70% des votes à Emmanuel Macron.