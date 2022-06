Résultat de la législative à Neuilly-Crimolois : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Neuilly-Crimolois sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Neuilly-Crimolois. En direct 18:06 - La Nupes s'était placée en 3e position à Neuilly-Crimolois il y a sept jours Le point de départ pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés était de 29,12% avant ces législatives à Neuilly-Crimolois. Un chiffre correspondant au cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Neuilly-Crimolois, les voix qui se sont finalement accumulées sur la Nupes lors de l'élection législative étaient pourtant de 21,72% dimanche dernier. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête lors du premier tour La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 25,96% des votes le 12 juin dernier au soir du premier round des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 25,65% et 21,72% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Neuilly-Crimolois Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second tour et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour le second tour des élections législatives ? En 2017, au moment des législatives, parmi les 1275 inscrits sur les listes électorales à Neuilly-Crimolois, 57,73% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 53,25% au second round. 10:30 - Le député de Neuilly-Crimolois sera élu ce dimanche Pour ce 2e tour des élections législatives, la ville de Neuilly-Crimolois jouit, comme au premier, d'une dérogation d'une heure rendant possible la clôture des bureaux de vote à 19 heures contre 18 heures dans certaines villes. Un surplus bien utile pour certains retardataires qui peineraient à faire leur choix sur les candidats alignés dans la seule circonscription qui recouvre le territoire.

Résultats des législatives 2022 à Neuilly-Crimolois - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Neuilly-Crimolois aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste Patricia Marc Nouvelle union populaire écologique et sociale Fadila Khattabi Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Neuilly-Crimolois - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Neuilly-Crimolois

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuilly-Crimolois Fadila Khattabi (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,65% 25,96% Patricia Marc (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,38% 21,72% Dominique-Alexandre Bourgois Rassemblement National 22,71% 25,65% Valérie Grandet Les Républicains 8,41% 10,24% Xavier Richard Divers gauche 4,54% 4,86% Solène Lacroix-Samper Reconquête ! 4,18% 4,65% Bruno Louis Ecologistes 2,66% 2,59% Clément Van Melckebeke Divers gauche 2,47% 2,28% François Benredjem Ecologistes 1,38% 0,62% Fabienne Delorme Divers extrême gauche 0,94% 0,83% Tarja Fauvet Divers gauche 0,80% 0,21% Yasmina Hamidi Droite souverainiste 0,74% 0,31% Julien Collenne Droite souverainiste 0,13% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Neuilly-Crimolois Taux de participation 47,79% 46,84% Taux d'abstention 52,21% 53,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64% 2,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,70% Nombre de votants 34 669 999

Le résultat de l'élection législative à Neuilly-Crimolois est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de suffrages de la part des électeurs de Neuilly-Crimolois de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. Au niveau de la localité, Fadila Khattabi a effectivement accumulé 26% des voix. Elle ressort devant Dominique-Alexandre Bourgois (Rassemblement National) et Patricia Marc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent dans l'ordre 26% et 22% des voix. Reste encore à déterminer si les électeurs des 37 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Neuilly-Crimolois. L'abstention parmi les habitants figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour la 3ème circonscription de la Côte-d'Or s'élève à 53% (soit 1 134 non-votants).

Législatives 2022 à Neuilly-Crimolois : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29,3% des suffrages au premier tour à Neuilly-Crimolois, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25,8% et 21,7% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Neuilly-Crimolois avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 59,0% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 41,0% des votes. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives à Neuilly-Crimolois (21) à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.