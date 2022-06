Résultat de la législative à Neuilly-Crimolois : en direct

12/06/22 19:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neuilly-Crimolois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Neuilly-Crimolois ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,71% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Neuilly-Crimolois en avril. Les reports des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,29% et 2,33% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 27,33% à Neuilly-Crimolois pour ce premier tour. 16:30 - À Neuilly-Crimolois, des sondages aussi convaincants ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement un écho à Neuilly-Crimolois ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité est tombée à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à Neuilly-Crimolois cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 29,31% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 25,84%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,71% et Éric Zemmour à 5,44%. Le président-candidat arrivait à en revanche près de 28% des votes en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Neuilly-Crimolois À Neuilly-Crimolois, l'un des critères décisifs des élections législatives sera indéniablement le niveau d'abstention. Le conflit militaire russo-ukrainien serait de nature à relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Neuilly-Crimolois (21800). Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,63% au niveau de la commune, contre une participation de 80,96% au premier tour, soit 1 714 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Neuilly-Crimolois en 2017 ? Les législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des dernières élections permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 57,73% au premier tour dans la commune à Neuilly-Crimolois. L'abstention était de 53,25% au second tour. 09:30 - Les habitants de Neuilly-Crimolois ont jusqu'à 19 heures pour se prononcer A l'occasion de ces élections législatives 2022, la cité de Neuilly-Crimolois dispose d'une dérogation d'1 heure l'autorisant à fermer ses bureaux de vote à 19 heures contre 18 heures. Un sursis bien utile pour les citoyens qui auraient du mal à se prononcer sur les 13 candidats opposés dans la seule circonscription couvrant le territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Neuilly-Crimolois

Les élections législatives 2022 auront lieu à Neuilly-Crimolois comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste Xavier Richard Divers gauche Solène Lacroix-Samper Reconquête ! Tarja Fauvet Divers gauche Patricia Marc Nouvelle union populaire écologique et sociale Bruno Louis Ecologistes Valérie Grandet Les Républicains François Benredjem Ecologistes Yasmina Hamidi Droite souverainiste Julien Collenne Droite souverainiste Dominique-Alexandre Bourgois Rassemblement National Clément Van Melckebeke Divers gauche Fabienne Delorme Divers extrême gauche Fadila Khattabi Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Neuilly-Crimolois : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29,3% des suffrages au premier tour à Neuilly-Crimolois, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25,8% et 21,7% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Neuilly-Crimolois avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 59,0% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 41,0% des votes. Les votants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives à Neuilly-Crimolois (21) à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.