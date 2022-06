Résultat des législatives à Neuville-de-Poitou - Election 2022 (86170) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Neuville-de-Poitou

Le résultat des élections législatives 2022 à Neuville-de-Poitou est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vienne

Le résultat de l' élection législative 2022 à Neuville-de-Poitou a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 4025 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription de la Vienne habitant à Neuville-de-Poitou. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 35 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Neuville-de-Poitou. Françoise Ballet-Blu a réuni 28% des voix. En seconde place, Lisa Belluco (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 27% des votes. De son côté, Kevin Courtois (Rassemblement National) capte 20% des votes. Le taux de participation s'élève à 49% des habitants autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Vienne, ce qui représente 1 973 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuville-de-Poitou Lisa Belluco Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,56% 26,76% Françoise Ballet-Blu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,17% 28,07% Kevin Courtois Rassemblement National 15,70% 20,02% Jérôme Neveux Union des Démocrates et des Indépendants 13,36% 14,95% Marie-Aline de Mascureau Reconquête ! 2,96% 2,61% Alexandre Giraudet Ecologistes 2,88% 3,24% Ludovic Gaillard Divers extrême gauche 1,62% 1,62% Corine Jarry Droite souverainiste 1,48% 1,41% Elise Farine Ecologistes 1,09% 1,31% Jeannot Assoumani Divers 0,18% 0,00% Idriss Laadnani Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Neuville-de-Poitou Taux de participation 50,74% 49,02% Taux d'abstention 49,26% 50,98% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 2,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77% 0,71% Nombre de votants 40 888 1 973

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neuville-de-Poitou sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:02 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Neuville-de-Poitou ? Les habitants de Neuville-de-Poitou avaient concédé 17,66% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,42% et 2,11% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 24,19% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Neuville-de-Poitou. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Neuville-de-Poitou ? La majorité est tombé très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute un écho à Neuville-de-Poitou ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à Neuville-de-Poitou cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 32,82% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 23,82%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,66% et Valérie Pécresse à 4,91%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Neuville-de-Poitou ? À Neuville-de-Poitou, le niveau d'abstention sera sans aucun doute l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,68% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 21,92% au premier tour. La guerre en Ukraine serait en mesure de priver les isoloirs de leurs électeurs à Neuville-de-Poitou (86170). 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Neuville-de-Poitou ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Au moment des législatives de 2017, le taux de participation avait représenté 50,03% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Neuville-de-Poitou, contre un taux de participation de 45,4% au dernier round. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Neuville-de-Poitou pour ces législatives 2022 Les résultats de l'élection législative 2022 à Neuville-de-Poitou devraient être donnés dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on apprendra assez rapidement qui des 11 candidats aura son billet pour le 2me tour.

Législatives 2022 à Neuville-de-Poitou : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Neuville-de-Poitou (86) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32,8% des voix au premier tour à Neuville-de-Poitou, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23,8% et 17,7% des votes. Le choix des administrés de Neuville-de-Poitou était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (61,8% des suffrages), laissant par conséquent 38,2% des voix à Marine Le Pen.