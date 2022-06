En direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de gauche à Nissan-lez-Enserune ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Nissan-lez-Enserune, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 16,81% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,79% et 1,59% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 21,19% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Nissan-lez-Enserune.

16:30 - À Nissan-lez-Enserune, des sondages tout aussi valables ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute une résonnance à Nissan-lez-Enserune. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Nissan-lez-Enserune, Marine Le Pen terminait en pôle position de la dernière élection avec 37,28% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,08%. Suivaient, avec 16,81%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,32%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Nissan-lez-Enserune La participation constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif à Nissan-lez-Enserune. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les prix des matières premières sont en mesure de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Nissan-lez-Enserune (34440). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 3 201 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,67% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,37% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention aux législatives à Nissan-lez-Enserune peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des derniers scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Lors des législatives de 2017, le taux d'abstention avait représenté 59,99% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Nissan-lez-Enserune. Le taux d'abstention était de 55,06% pour le deuxième round.