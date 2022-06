Résultat de la législative à Nivillac : en direct

19:17 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Nivillac ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 16,12% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Nivillac il y a deux mois. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,62% et 1,34% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 5,96% à gauche, et donc 22,08 en comptant le vote Mélenchon.