Résultat des législatives à Nivolas-Vermelle : l'élection 2024 en direct

12:05 - Les élections législatives sont lancées à Nivolas-Vermelle : scrutin en cours

Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Nivolas-Vermelle, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,68% au premier tour et seulement 46,87% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Nivolas-Vermelle ? Lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,3% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,9% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 449 personnes. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des Français, combinée avec les craintes liées au conflit entre Israël et la Palestine, seraient en mesure de modifier les choix que feront les habitants de Nivolas-Vermelle.