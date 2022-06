Résultat de la législative à Nordhouse : 2e tour en direct

19/06/22 18:54

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Nordhouse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Nordhouse. En direct 18:54 - La coalition Mélenchon s'était placée au pied du podium à Nordhouse il y a sept jours La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 13,34% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Nordhouse. Mais ce score est cependant à comparer avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 9,82%, 4,03%, 1,18% et 1,01% en avril. Ce qui, en cumul, délivrait un potentiel de 16,04% pour la Nupes dans la commune. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Nordhouse ? Grâce à 34,93% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Nordhouse dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour des législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 26,39% et 13,34% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Nordhouse, le score de l'abstention au 2e tour des législatives sera un élément fort Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 46,84% des inscrits sur les listes électorales de Nordhouse avaient pris part au vote. Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins passés. Au second tour de la présidentielle, parmi les 1459 personnes en âge de voter au sein de la commune, 15,62% étaient restées chez elles. L'abstention était de 16,38% au premier tour. 10:30 - Le verdict des législatives 2022 à Nordhouse se dévoilera ce dimanche ! Si jamais vous tergiversez encore au sujet des candidats finalistes de ce second épisode dans l'unique circonscription de Nordhouse, prenez votre temps. Les 2 bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultats des législatives 2022 à Nordhouse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Nordhouse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Charles Sitzenstuhl Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marc Wolff Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Nordhouse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Nordhouse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nordhouse Charles Sitzenstuhl (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,62% 34,93% Marc Wolff (Ballotage) Rassemblement National 21,09% 26,39% Véronique Toulza Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,05% 13,34% Olivier Sohler Union des Démocrates et des Indépendants 9,55% 6,00% Sarah Weiss Moessmer Régionaliste 8,44% 9,90% Daniel Weber Ecologistes 2,81% 2,10% Angelo Errera-Muller Divers droite 2,16% 0,45% Mélanie Abassi Reconquête ! 2,11% 2,55% Jean Pluskota Ecologistes 1,72% 1,80% Yolande Tetart Divers 1,49% 1,65% Patrick Dutter Divers extrême gauche 0,99% 0,45% Quentin Mertz Droite souverainiste 0,97% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Nordhouse Taux de participation 45,75% 46,84% Taux d'abstention 54,25% 53,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,29% Nombre de votants 48 576 681

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Nordhouse. À Nordhouse, les électeurs rattachés à la 5ème circonscription du Bas-Rhin ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Nordhouse. Les citoyens de 90 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin. Dans la localité, Charles Sitzenstuhl a réuni 35% des votes. Il devance Marc Wolff (Rassemblement National) et Véronique Toulza (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 26% et 13% des votes. Le taux d'abstention atteint 53% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (681 votants).

Législatives 2022 à Nordhouse : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Nordhouse (Bas-Rhin) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 36,0% des votes au premier tour à Nordhouse, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 29,8% et 9,8% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Nordhouse grâce à 55,9% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 44,1% des suffrages. Le président des Français sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a obtenues dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?