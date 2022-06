En direct

19:47 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Noyal-Muzillac ? Les électeurs de Noyal-Muzillac avaient accordé 14,48% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,47% et 1,7% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 20,65% à Noyal-Muzillac pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Noyal-Muzillac ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Noyal-Muzillac au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Noyal-Muzillac avec 35,08% des suffrages, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,99%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,48% et Jean Lassalle à 4,66%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Noyal-Muzillac ? À Noyal-Muzillac, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère important du scrutin législatif 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 79,15% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,08% au premier tour, soit 1 639 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles est capable d'inciter les citoyens de Noyal-Muzillac à se désintéresser de l'élection.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Noyal-Muzillac lors des élections législatives ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, sur les 1 965 inscrits sur les listes électorales à Noyal-Muzillac, 55,78% étaient allés voter au premier tour. La participation était de 44,89% au second tour.