Résultat de la législative à Nyons : en direct

12/06/22 17:16

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, sur les 5 436 inscrits sur les listes électorales à Nyons, 57,97% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 49,83% pour le deuxième round.

À Nyons, l'un des facteurs déterminants des élections législatives 2022 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 5 345 personnes en âge de voter au sein de la ville, 31,62% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 27,65% au premier tour. L'inflation et ses retombées sur le moral des Français pourraient entre autres impacter les décisions que prendront les citoyens de Nyons.

Les indications nationales des dernières heures rejailliront certainement à Nyons au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Avec 27,03% des votes, à Nyons cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position à l'issue du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron terminait deuxième à 25,79%, surclassant Marine Le Pen à 17,72% et Éric Zemmour à 6,93%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs domiciliés à Nyons ( Drôme ) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Quel candidat favoriseront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un membre de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 27% des votes au premier tour à Nyons, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 26% et 18% des votes. Les résultats nationaux avaient néanmoins imposé aux citoyens de Nyons de se trouver un autre candidat pour le second tour. Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en décrochant 62% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 38% des suffrages.