20:24 - Du côté de la gauche, les 16,17% de Mélenchon à Olonzac font espérer

Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Olonzac, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 16,17% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,39% et 1,39% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 18,95% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".