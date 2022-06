Résultat de la législative à Oloron-Sainte-Marie : en direct

12/06/22 17:17

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Oloron-Sainte-Marie, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 876 personnes en âge de voter dans la ville, 28,16% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 23,54% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique pourraient en effet relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs d'Oloron-Sainte-Marie.

Les habitants d'Oloron-Sainte-Marie reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un membre de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 24,3% des voix au premier tour à Oloron-Sainte-Marie. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21,4% et 15,7% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 60,0% des votes face à Marine Le Pen (40,0%).