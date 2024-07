Résultat des législatives 2024 à Arudy (64260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire en légère progression à Arudy par rapport à la Nupes il y a deux ans La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est un saut dans le vide dans cet épilogue. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a réunis le bloc au niveau du pays, contre 25,6% pour la Nupes en 2022. A l'issue du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Arudy, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 42,26% des votes dans la localité. Une évolution en comparaison des 38,63% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 63,42% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN a lourdement progressé à Arudy La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 18 points ici entre 2022 et 2024. Un niveau de plus sera certainement effacé ce 7 juillet au soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Arudy Cet état des lieux sorti des urnes au premier tour est évidemment à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. A l'époque dans la commune d'Arudy, lors des élections des députés, le score était de 38,63% pour Inaki Echaniz (Nupes), Arudy votant déjà pour la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes (63,42% contre 36,58% pour La République en Marche). Inaki Echaniz conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Arudy ? D'après les projections des sondeurs communiquées jusqu'à présent, l'alliance RN-LR serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'union de la gauche pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle conserveraient entre 95 et 125 députés. Il faut bien évidemment prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Iñaki Echaniz (Nouveau Front populaire) a accumulé 42,26% des voix à Arudy dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er round de la législative. Sylviane Lopez (Rassemblement National) décrochait 32,49%. De son côté, Jean Lassalle (Divers droite) recueillait 17% des électeurs. C'est aussi Iñaki Echaniz qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, avec cette fois 38,01%, devant Sylviane Lopez avec 25,62% et Jean Lassalle avec 18,05%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Arudy au niveau de l'abstention ? Au cours des scrutins électoraux antérieurs, les 2 294 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Dimanche dernier, 28,33% des électeurs d'Arudy ne se sont pas déplacés au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur de 18 points à celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 818 personnes en âge de voter à Arudy, 46,81% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 46,54% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Arudy, l'abstention va-t-elle monter au second tour des législatives 2024 ? À Arudy, la participation constitue indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Les résidents d'Arudy ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 71,67%. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,7% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,1% au premier tour, ce qui représentait 1 441 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,38% au premier tour et 52,89% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Arudy ? L'inflation dans le pays et ses répercussions sur le moral des foyers français pourraient entre autres modifier les décisions que prendront les citoyens d'Arudy.

17:29 - Arudy : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire d'Arudy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 283 logements pour 2 248 habitants, la densité de la commune est de 78 habitants par km². L'existence de 203 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (75,53%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,63% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,39%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2098,83 €/mois. Ainsi, à Arudy, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.