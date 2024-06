Résultat des législatives à Orgerus : l'élection 2024 en direct

12:07 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Orgerus

Au fil des élections passées, les 2 550 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Début juin, au moment des européennes, 2 013 inscrits sur les listes électorales d'Orgerus avaient pris part au scrutin (soit 57,03%), contre une participation de 57,44% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 53,43% au premier tour et seulement 49,77% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Orgerus ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,23% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une participation de 79,65% au premier tour, ce qui représentait 1 589 personnes.