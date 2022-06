Résultat des législatives à Orgerus - Election 2022 (78910) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Le résultat de l' élection législative 2022 à Orgerus est désormais connu. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des 1995 citoyens d'Orgerus de la 9ème circonscription des Yvelines. L'abstention atteint 47% des citoyens habilités à voter dans la commune pour la 9ème circonscription des Yvelines (929 non-votants). Au niveau de la localité, Bruno Millienne a enregistré 34% des votes. Il ressort devant Victor Pailhac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurent Morin (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 23% et 18% des voix. Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 86 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux d'Orgerus.