Résultat de la législative à Ouistreham : en direct

12/06/22 17:13

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez suivre cette première étape des législatives à Ouistreham, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Il y a 9 candidats dans la seule circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

L'un des facteurs déterminants de ces législatives sera incontestablement le taux d'abstention à Ouistreham. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au second tour de la présidentielle, 74,71% des électeurs inscrits dans l'agglomération s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 75,32% au premier tour, soit 6 194 personnes. La perte de pouvoir d'achat est de nature à impacter la participation à Ouistreham (14150).

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Ouistreham ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Ouistreham, Emmanuel Macron grimpait à la tête du vote avec 33,04% des voix, devant Marine Le Pen à 21,63%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 17,69% et Éric Zemmour à 7,46%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Quel candidat les 9 367 habitants d'Ouistreham installeront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Ouistreham, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 22% et 18% des votes. Le choix des habitants d'Ouistreham était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (64% des voix), abandonnant ainsi 36% des suffrages à Marine Le Pen.