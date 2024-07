Résultat des législatives 2024 à Merville-Franceville-Plage (14810) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Merville-Franceville-Plage, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,43% des votes à Merville-Franceville-Plage. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 19,45% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des législatives à Merville-Franceville-Plage ? Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections des députés. Si on s'en tient à la progression du RN qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà grand. La part d'électeurs grappillés par les lepénistes à Merville-Franceville-Plage s'élève par ailleurs à 13 points en 2 ans. Assez pour annoncer une implantation solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble la dernière fois Le résultat de l'élection législative 2022 est aussi un enseignement clé au moment du second tour qui se joue. Avec 45,34% à Merville-Franceville-Plage, le binôme Ensemble ! Était également gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Merville-Franceville-Plage optera d'ailleurs encore pour Christophe Blanchet au second tour, finalement à la première place localement avec 68,85%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,15%.

20:05 - Quel résultat dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Merville-Franceville-Plage ? A en croire les projections des instituts de sondages communiquées entre les deux tours, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats centristes conserveraient jusqu'à 120 députés. Il faudra néanmoins prendre en compte les caractéristiques des territoires. Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) a rassemblé 41,94% des suffrages à Merville-Franceville-Plage le 30 juin dernier, à l'occasion du premier round de l'élection législative. En 2e position, Chantal Henry (Rassemblement National) décrochait 27,59%. Pierre Mouraret (Nouveau Front populaire) recueillait 17,43% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 4ème circonscription du Calvados, puisque c'est Chantal Henry qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 33,65% devant Christophe Blanchet avec 32,8% et Pierre Mouraret avec 19,78%. De quoi imposer un contexte différent aux habitants de la localité au deuxième tour.

19:21 - À Merville-Franceville-Plage, la participation du premier tour éclipse celle du scrutin européen Au cours des scrutins électoraux précédents, les 2 242 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Les données montrent une participation de 76,23% lors du 1er round des élections législatives 2024 à Merville-Franceville-Plage, supérieure à celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 60,74% des électeurs de Merville-Franceville-Plage (14) avaient effectivement pris part au scrutin. Le taux de participation était de 58,2% pour les européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Merville-Franceville-Plage demeure l'abstention L'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif est indéniablement le niveau de participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 23,77%. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,82% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 19,9% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 39,46% au premier tour. Au deuxième tour, 42,67% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Merville-Franceville-Plage aujourd'hui ?

17:29 - Merville-Franceville-Plage : enjeux locaux et perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde étape des élections législatives à Merville-Franceville-Plage comme dans toute la France. Dotée de 2 888 logements pour 2 207 habitants, la densité de la commune est de 209 hab/km². Ses 181 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 13,62% des résidents sont des enfants, et 14,67% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 41,69% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 9,6%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2533,67 euros par mois. Finalement, à Merville-Franceville-Plage, les spécificités locales se mêlent aux défis français.