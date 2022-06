Résultat de la législative à Oyonnax : 2e tour en direct

Le poids des électeurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale reste une clé du résultat de ces élections législatives à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 21,77% des suffrages à Oyonnax il y a une semaine. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 28,66%, 2,99%, 1,41% et 1,74% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc potentiellement atteindre 34,8% à Oyonnax pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - Les candidats Divers droite en tête au 1er tour

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Oyonnax. Avec 31,94% des voix, les candidats Divers droite se sont imposés à Oyonnax le 12 juin dernier au soir du 1er round des élections législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains les suivent avec 21,77% et 18,19% des votes.