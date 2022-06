Résultat de la législative à Oyonnax : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Oyonnax dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Oyonnax sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Les grandes tendances des sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Oyonnax ? La majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des ultimes semaines se répercuteront probablement à Oyonnax. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Oyonnax cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 28,66% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 22,61%, puis Marine Le Pen à 22,03% et Éric Zemmour à 8,98%. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Oyonnax reste la participation L'un des facteurs décisifs des élections législatives 2022 sera immanquablement le niveau de participation à Oyonnax. La situation géopolitique actuelle est susceptible de faire le jeu de l'abstention à Oyonnax (01100). En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 11 648 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 40,2% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 36,29% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Oyonnax à l'occasion du premier tour des législatives ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 11 340 personnes en âge de voter à Oyonnax, 66,07% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 59,52% pour le round numéro deux. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les citoyens d'Oyonnax ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les 10 impétrants au 1er tour dans l'unique circonscription d'Oyonnax, pas de stress. Les 11 bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Oyonnax

Les élections législatives 2022 auront lieu à Oyonnax comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Philippe Tournier-Billon Reconquête ! Grégory Fabris Droite souverainiste Celil Yilmaz Divers Damien Abad Divers droite Florence Pisani Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Paris Divers droite Joëlle Nambotin Rassemblement National Sylvie Crozet Divers extrême gauche Jean-Michel Boulmé Divers gauche Julien Martinez Les Républicains

Législatives 2022 à Oyonnax : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Oyonnax. Le député actuel des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 23% et 22% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas franchi l'obstacle du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 60% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 40% des suffrages. La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la majorité des votes des votants de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens d'Oyonnax (01) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.