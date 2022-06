Résultat de la législative à Ozouer-le-Voulgis : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Ozouer-le-Voulgis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Ozouer-le-Voulgis. En direct 18:38 - La 2e place à Ozouer-le-Voulgis pour le bloc des Insoumis Avec un score de 26,66% des suffrages au 1er tour à Ozouer-le-Voulgis, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant le second tour des élections législatives. Cet électorat a donc ce dimanche. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 16,04%, 5,05%, 1,19% et 2,67% il y a deux mois. Soit un total en théorie de 24,95% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 15:30 - À Ozouer-le-Voulgis, la candidature Rassemblement National en tête Avec 31,02% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Ozouer-le-Voulgis au soir du 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à dans l'ordre 26,66% et 18,09% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Ozouer-le-Voulgis Au fil des dernières années, les 1934 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, parmi les 1379 personnes en âge de voter à Ozouer-le-Voulgis, 41,84% avaient participé au vote au premier tour, contre un taux de participation de 36,91% au second tour. Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 57,36% au deuxième tour et 44,6% en 2012, toujours au deuxième tour. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Ozouer-le-Voulgis ! Quelques infos clés pour les législatives Pour ce 2e round des élections législatives de 2022 à Ozouer-le-Voulgis, l'unique bureau de vote (Mairie) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Résultats des législatives 2022 à Ozouer-le-Voulgis - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ozouer-le-Voulgis aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Pascal Novais Nouvelle union populaire écologique et sociale Michèle Peyron Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Ozouer-le-Voulgis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ozouer-le-Voulgis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ozouer-le-Voulgis Pascal Novais (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,15% 26,66% Michèle Peyron (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,94% 18,09% Morgann Vanacker Rassemblement National 21,91% 31,02% Guy Geoffroy Les Républicains 11,66% 11,47% Bruno-Charles Delalandre Reconquête ! 4,39% 2,91% Nathalie Maurize Ecologistes 3,27% 4,36% Pascal Robert Droite souverainiste 1,60% 0,81% Pierre Moretti Régionaliste 1,43% 1,13% Laurent Simonpietri Ecologistes 1,31% 1,78% Kamal Valcin Divers 0,82% 0,32% Florence Woods Divers extrême gauche 0,69% 0,48% Jérôme Bui Divers extrême gauche 0,63% 0,97% Charles Tarnier Divers gauche 0,21% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Ozouer-le-Voulgis Taux de participation 43,25% 45,92% Taux d'abstention 56,75% 54,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,16% Nombre de votants 37 294 630

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Ozouer-le-Voulgis. Le représentant Rassemblement National arrive en première place chez les 1372 citoyens votant dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne et habitant à Ozouer-le-Voulgis. Morgann Vanacker a raflé 31% des voix dans la commune. Pascal Novais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent respectivement 27% et 18% des votes. La participation s'établit à 46% des électeurs habilités à voter dans la commune pour cette circonscription (630 votants). Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription, 22 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne.

Législatives 2022 à Ozouer-le-Voulgis : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,8% des voix au premier tour à Ozouer-le-Voulgis. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,1% et 16,0% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens d'Ozouer-le-Voulgis avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 50,8% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49,2% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Les habitants d'Ozouer-le-Voulgis (77) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.