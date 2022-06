Résultat de la législative à Parthenay : en direct

La majorité a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines se répéteront sans doute à Parthenay ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Parthenay cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 33,82% des suffrages. A la suite, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 21,95%, puis Marine Le Pen à 20,75% et Yannick Jadot à 5,0%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche 27,85% des votants à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI.

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Parthenay ?

L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 à Parthenay. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences en matière économique et énergétique sont notamment en mesure de détourner les habitants de Parthenay (79200) des isoloirs. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 262 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 28,74% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,6% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.