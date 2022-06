Résultat de la législative à Paulhan : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Paulhan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Paulhan. En direct 18:13 - La Nouvelle union populaire était arivée en 2e position la semaine passée à Paulhan Le point de départ pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés était de 29,3% avant ces législatives à Paulhan. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes à un siège de député a pourtant obtenu 26,96% des suffrages dimanche dernier. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Paulhan Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut néanmoins tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Paulhan. La candidature Rassemblement National a accumulé 31,89% des votes lors du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 26,96% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 15,79% des voix. 13:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Paulhan ? Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,9% des votants de la commune, contre une participation de 74,37% au premier tour, ce qui représentait 2310 personnes. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 57,06% des personnes habilitées à participer à une élection à Paulhan avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - C'est reparti à Paulhan ! Les votants ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer La commune de Paulhan n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine se présentent pour cette 2e manche de l'élection législative à Paulhan. Découvrez le nouveau député dès 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Paulhan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Paulhan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Pierre Polard Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Galzy Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Paulhan - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paulhan Stéphanie Galzy (Ballotage) Rassemblement National 28,13% 31,89% Pierre Polard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,32% 26,96% Philippe Huppé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,07% 15,79% Aurélien Manenc Parti radical de gauche 15,72% 10,10% Richard Vinuesa Reconquête ! 4,26% 4,40% Lewis Marchand Les Républicains 2,78% 3,04% William Rouanet Ecologistes 2,46% 2,73% Charles Salvaing Divers droite 2,44% 2,43% Régine Marquet Droite souverainiste 1,46% 1,37% Marie Bedu Ecologistes 0,83% 0,99% Céline Viala Ecologistes 0,43% 0,30% Véronique Chesnard Divers extrême gauche 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paulhan Taux de participation 50,64% 42,94% Taux d'abstention 49,36% 57,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,37% Nombre de votants 50 113 1 337

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Paulhan. À Paulhan, les 3114 électeurs rattachés à la 5ème circonscription de l'Hérault ont désigné la candidate Rassemblement National. Stéphanie Galzy a effectivement obtenu 32% des voix au niveau de la commune. Elle est suivie par Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent respectivement 27% et 16% des suffrages. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 5ème circonscription de l'Hérault : 140 autres communes participent également au résultat de la législative dans cette circonscription législative. La participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour la 5ème circonscription de l'Hérault s'élève à 43%, ce qui représente 1 337 votants.

Législatives 2022 à Paulhan : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Paulhan ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 36.3% des suffrages au premier tour à Paulhan, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du "Parti de gauche" et le fondateur de La République En Marche avaient obtenu 22.1% et 16.1% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Paulhan avec 62.1% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 37.9% des suffrages.