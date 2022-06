Résultat des législatives à Paulhan - Election 2022 (34230) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Paulhan

Le résultat des élections législatives 2022 à Paulhan est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Hérault

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Hérault

Le résultat de l' élection législative à Paulhan a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 5ème circonscription de l'Hérault, les 3114 citoyens de Paulhan ont penché pour la candidate Rassemblement National. Le taux de participation s'établit à 43% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de l'Hérault, ce qui représente 1 337 votants. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Paulhan. Les citoyens de 140 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Au sein de la commune, Stéphanie Galzy a accumulé 32% des votes. Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Philippe Huppé (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec respectivement 27% et 16% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paulhan Stéphanie Galzy Rassemblement National 28,13% 31,89% Pierre Polard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,32% 26,96% Philippe Huppé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,07% 15,79% Aurélien Manenc Parti radical de gauche 15,72% 10,10% Richard Vinuesa Reconquête ! 4,26% 4,40% Lewis Marchand Les Républicains 2,78% 3,04% William Rouanet Ecologistes 2,46% 2,73% Charles Salvaing Divers droite 2,44% 2,43% Régine Marquet Droite souverainiste 1,46% 1,37% Marie Bedu Ecologistes 0,83% 0,99% Céline Viala Ecologistes 0,43% 0,30% Véronique Chesnard Divers extrême gauche 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Paulhan Taux de participation 50,64% 42,94% Taux d'abstention 49,36% 57,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,37% Nombre de votants 50 113 1 337

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Paulhan sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Que vont choisir les supporters de gauche à Paulhan ? Dans les 3 bureaux de vote de Paulhan, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 22,1% des suffrages lors de cette première manche. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,74% et 2,25% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 27,09% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Paulhan. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Paulhan ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Paulhan dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Lors de la dernière élection, à Paulhan, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position de la présidentielle avec 36,25% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,1%, puis Emmanuel Macron avec 16,14% et Éric Zemmour à 8,0%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des législatives à Paulhan À Paulhan, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des législatives 2022. La guerre en Ukraine serait de nature à impacter le pourcentage de participation à Paulhan (34230). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 71,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,37% au premier tour, ce qui représentait 2 310 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Paulhan quel était le score de l'abstention à Paulhan en 2017 ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 60,72% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Paulhan, à comparer avec un taux d'abstention de 53,69% au second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Paulhan ? La ville de Paulhan ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Paulhan soit légèrement plus en moyenne que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Paulhan : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Paulhan ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 36.3% des suffrages au premier tour à Paulhan, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du "Parti de gauche" et le fondateur de La République En Marche avaient obtenu 22.1% et 16.1% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Paulhan avec 62.1% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 37.9% des suffrages.