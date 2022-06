En direct

19:58 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Pavie ? Les électeurs de Pavie avaient concédé 22,11% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier round de la présidentielle. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,45% et 5,66% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 32,22% à Pavie pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Pavie, des sondages tout aussi valables qu'en France ? À Pavie, Emmanuel Macron terminait en première position de l'élection présidentielle 2022 avec 25,4% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,11%. Arrivaient ensuite, avec 19,12%, Marine Le Pen et enfin, à 7,37%, Jean Lassalle. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler cette donne et donc le résultat des législatives à Pavie dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Pour rappel la Nupes s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Pavie demeure la participation À Pavie, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs essentiels de ces législatives 2022. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres détourner les citoyens de Pavie (32550) des bureaux de vote. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 2 044 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,53% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 82,58% au premier tour, c'est-à-dire 1 688 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Pavie peut-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Au cours des dernières années, les 2 609 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, sur les 2 043 personnes en âge de voter à Pavie, 49,49% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 39,7% au round deux. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.