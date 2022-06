Résultat de la législative à Peaugres : 2e tour en direct

En direct

18:00 - La nuance Mélenchon avait terminé au pied du podium à Peaugres dimanche dernier La nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait enregistré 16,72% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans l'unique bureau de vote de Peaugres. Ce score est toutefois à analyser au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,78%, 3,85%, 2,64% et 1,78% il y a deux mois. Ce sont donc 22,05% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Peaugres.

15:30 - À Peaugres, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone masquent quelquefois des réalités locales complexes, comme par exemple à Peaugres. Dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour de la législative, les citoyens de Peaugres ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a recueilli 38,18% des votes. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent dans l'ordre 21,91% et 16,72% des voix.

13:30 - À Peaugres, les chiffres de l'abstention à l'occasion du 2ème tour seront un élément essentiel Au cours des dernières années, les 2269 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 56,09% des inscrits sur les listes électorales de Peaugres au premier tour. L'abstention était de 48,92% au second tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au second round, six% de plus qu'au premier tour.