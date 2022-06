Résultat de la législative à Peaugres : en direct

12/06/22 11:18

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30% des votes au premier tour à Peaugres. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 14% des votes. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 51% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les électeurs de Peaugres ( Ardèche ) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.