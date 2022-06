Résultat des législatives à Péaule - Election 2022 (56130) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Péaule

Le résultat des élections législatives 2022 à Péaule est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Morbihan

Le résultat de l'élection législative à Péaule a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 4ème circonscription du Morbihan, les 2265 habitants de Péaule ont désigné le représentant Régionaliste. Dans la commune, Paul Molac a rassemblé 27% des voix. Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent dans l'ordre 21% et 20% des voix. L'abstention s'établit à 56% des citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 1 258 non-votants. Reste encore à déterminer si les citoyens des 85 autres communes rattachées à la 4ème circonscription du Morbihan voteront comme ceux de Péaule.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Péaule Paul Molac Régionaliste 37,65% 27,37% Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 21,01% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 19,70% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 18,69% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 3,74% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 3,13% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 1,72% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,31% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 1,01% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,51% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 1,31% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,51% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Péaule Taux de participation 52,82% 44,46% Taux d'abstention 47,18% 55,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 1,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,50% Nombre de votants 59 011 1 007

Législatives 2022 à Péaule : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 35,9% des suffrages au premier tour à Péaule, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,9% et 14,1% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Péaule avec 60,2% des voix, cédant par conséquent 39,8% des votes à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Péaule (56130) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.