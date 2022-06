Résultat des législatives à Pénestin - Election 2022 (56760) [PUBLIE]

12/06/22 21:23

Le résultat de la législative à Pénestin a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de votes de la part des électeurs de Pénestin votant dans la 4ème circonscription du Morbihan. Rozenn Guegan a ainsi réuni 32% des voix. Florent de Kersauson (Rassemblement National) et Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent respectivement 20% et 18% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Pénestin. Les citoyens de 85 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le taux de participation parmi les électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour la 4ème circonscription du Morbihan atteint 60%.