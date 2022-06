Résultat de la législative à Phalempin : en direct

12/06/22 11:17

Comme partout dans l'Hexagone, les 4 817 électeurs de Phalempin ( Nord ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure d'avoir la majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 36,1% des voix au premier tour à Phalempin, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 21,7% et 17,0% des voix. Le choix des habitants de Phalempin était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,7% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 36,3% des voix.