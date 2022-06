Résultat de la législative à Plélan-le-Grand : 2e tour en direct

Avec un score de 31,44% des suffrages au 1er tour à Plélan-le-Grand, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait atteint un haut niveau avant ce deuxième tour des élections législatives. Cet électorat a donc ce dimanche 19 juin. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 22,01%, 5,27%, 1,83% et 2,21% il y a deux mois. Voilà qui donnait un potentiel de 31,32% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle gagner à Plélan-le-Grand ?

Avec 31,44% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Plélan-le-Grand le 12 juin dernier pour le premier round des législatives. En deuxième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 27,17% des votes. A la troisième place, la candidature Rassemblement National obtient 20,18% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés.