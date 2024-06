Résultat des législatives à Plouaret : l'élection 2024 en direct

Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Lors des précédentes élections européennes, sur les 1 742 inscrits sur les listes électorales à Plouaret, 38,58% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 40,36% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 41,18% au premier tour. Au deuxième tour, 42,91% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Plouaret ?

Les 2 bureaux de vote de la commune de Plouaret fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Suite au triomphe du RN aux européennes, le président de la République a annoncé des législatives anticipées à Plouaret et dans tout l'Hexagone. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Parmi les liste en présence dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor, qui parviendra à séduire les habitants de la commune ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.