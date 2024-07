Résultat des législatives 2024 à Callac (22160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Callac, qui vont adopter les électeurs de gauche ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages obtenus au niveau de l'Hexagone sont un premier indice. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 29,44% des bulletins à Callac. Une poussée à affiner néanmoins avec les 22,52% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 17 points à Callac Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'observation majeure pour cette législative 2024 à l'échelle locale. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Callac entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. Un palier de plus pourrait être atteint ce 7 juillet au soir.

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Callac ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être des chances de gagner. Les élections législatives de l'époque à Callac ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 16,16% dans la commune, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 27,09% des voix. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme LFI-PS-PC-EELV finir gagnant, avec 51,05%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,95%.

20:05 - Déjà 33,06% pour le RN à Callac aux élections législatives D'après les projections en nombre de sièges rendues publiques d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de gagner entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales. Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Callac ont placé en tête Noël Lude (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 33,06% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Cyril Jobic (Ensemble !) et Murielle Lepvraud (Nouveau Front populaire) avec respectivement 32,5% et 29,44% des électeurs. Noël Lude était aussi en tête dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor dans son ensemble, avec cette fois 34,3%, devant Murielle Lepvraud avec 31,03% et Cyril Jobic avec 30,56%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Callac lors des derniers scrutins En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Callac s'est renforcée, s'élevant à 69,8%. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 56,93% des inscrits sur les listes électorales de Callac avaient en effet pris part au vote. Le taux de participation était de 57,58% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Callac lors de la deuxième manche des législatives ? À Callac, l'une des clés de ces élections législatives est incontestablement l'ampleur de l'abstention. L'abstention a atteint 30,2% à Callac lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 42% au premier tour. Au second tour, 44,68% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, 21,44% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 22,68% au second tour. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des Français combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont par exemple capables de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Callac (22160).

17:29 - Callac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des élections législatives à Callac comme dans toute la France. Avec ses 2 235 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 156 entreprises, Callac permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (59,78%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Callac incarne une communauté diversifiée, avec ses 129 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 858 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,57%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Callac incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.