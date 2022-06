Résultat de la législative à Plouarzel : en direct

12/06/22 11:00

Les résultats de l'élection législative 2022 à Plouarzel seront théoriquement proclamés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on découvrira très vite qui des 9 candidats se qualifie au 2e tour.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 37,1% des votes au premier tour à Plouarzel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la dernière élection présidentielle et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 18,8% et 17,3% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plouarzel avec 68,6% des suffrages, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 31,5% des votes. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Plouarzel ( Finistère ) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Quel prétendant favoriseront-ils ?