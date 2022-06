Résultat de la législative à Ploudalmézeau : en direct

Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 55,79% des inscrits sur les listes électorales de Ploudalmézeau avaient pris part au vote au premier tour, contre un taux de participation de 46,18% pour le deuxième tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle à Ploudalmézeau avec 33,11% des suffrages exprimés, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,42%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,77% et Valérie Pécresse à 5,98%. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives à Ploudalmézeau ce dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Ploudalmézeau ( Finistère ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Vers quelle candidature iront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33,1% des votes au premier tour à Ploudalmézeau, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 24,4% et 14,8% des votes. Le choix des habitants de Ploudalmézeau était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (62,1% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 37,9% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il se reposer sur cette agglomération pour remporter une majorité à l'Assemblée ?