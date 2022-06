En direct

19:56 - Quel résultat aux législatives de Pompaire pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 15,42% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Pompaire le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,62% et 1,74% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 20,78% à Pompaire pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Pompaire ? À Pompaire, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 39,17% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 19,91%. On trouvait plus loin, avec 15,42%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,15%, Valérie Pécresse. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Pompaire ? L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera l'ampleur de la participation à Pompaire. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,27% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 16,1% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des foyers français sont par exemple susceptibles d'inciter les habitants de Pompaire à rester chez eux.

11:30 - À Pompaire, le score de l'abstention aux législatives sera un élément clé Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des dernières élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 49,32% des personnes habilitées à voter à Pompaire avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 44,03% au tour deux.