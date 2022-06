Résultat de la législative à Port-Vendres : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Port-Vendres dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Port-Vendres sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Port-Vendres. En direct 18:11 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Port-Vendres il y a une semaine La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à Port-Vendres pouvait être évaluée à 25,62%. Soit la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a atteint 20,5% des suffrages au 1er tour de la législative il y a une semaine à Port-Vendres. De quoi offrir tout de même la troisième place à la Nupes. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Port-Vendres ? A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il faut bien entendu prendre en compte les habitudes locales, comme à Port-Vendres. Lors du premier round, le 12 juin dernier, les électeurs de Port-Vendres ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 30,64% des bulletins de vote. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 21,05% des votes. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 20,5% des suffrages. 13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Port-Vendres aux législatives ? Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Durant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'élevait à 57,36% au niveau de Port-Vendres au premier tour, à comparer avec une abstention de 52,92% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round et 55,4% en 2012. 10:30 - Le deuxième tour est lancé à Port-Vendres ! Bienvenue sur cette page où nous tenterons de donner les clés de ce 2e round des législatives à Port-Vendres, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Sont alignés les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de deuxième tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Port-Vendres - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Port-Vendres aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste Michèle Martinez Rassemblement National Sébastien Cazenove Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Port-Vendres - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Port-Vendres

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Port-Vendres Michèle Martinez (Ballotage) Rassemblement National 30,40% 30,64% Sébastien Cazenove (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,81% 21,05% Jérôme Pous Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 20,50% Alexandre Reynal Divers gauche 9,55% 8,07% Sylvie Truchet Reconquête ! 5,51% 5,80% Bruno Galan Les Républicains 4,84% 6,35% Jordi Vera Régionaliste 2,57% 2,14% Delphine Bailly Ecologistes 1,52% 1,66% Stéphane Fabra Droite souverainiste 1,24% 2,14% Caroline Poupard Divers extrême gauche 0,89% 0,55% Carol Malortigue Divers 0,80% 1,04% Edwige Vincent de Bourbon Pahlavi Divers 0,09% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Port-Vendres Taux de participation 49,65% 48,46% Taux d'abstention 50,35% 51,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,54% Nombre de votants 50 599 1 476

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Port-Vendres. Les habitants de Port-Vendres votant dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales se sont prononcés pour la représentante Rassemblement National lors du 1er round des législatives. Le niveau de l'abstention parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 52%, ce qui représente 1 570 non-votants. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 63 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales. Dans la ville, Michèle Martinez a ainsi recueilli 31% des votes. Elle arrive devant Sébastien Cazenove (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Pous (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 21% et 21% des voix.

Législatives 2022 à Port-Vendres : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Port-Vendres (66660) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 33.2% des suffrages au premier tour à Port-Vendres, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 20.3% et 18.4% des votes. Le choix des citoyens de Port-Vendres était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (58.4% des votes), cédant donc 41.6% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier.