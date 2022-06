Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,87% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Pouxeux il y a deux mois. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,14% et 1,08% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 19,09% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Pouxeux.

16:30 - À Pouxeux, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ?

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Pouxeux, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 36,74% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 23,39%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,87% et Éric Zemmour à 5,82%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche près de 28% des votants en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement chambouler ce tableau et donc le résultat des législatives à Pouxeux dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité est tombé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.