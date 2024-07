Résultat des législatives 2024 à Archettes (88380) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le RN à Archettes

Le résultat en faveur du RN sera déterminant localement pour cette élection 2024. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Archettes ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.